Экс-главу ГУФСИН Нижегородской области задержали за превышение полномочий

https://static.news.ru/photo/6c6f87da-3a13-11eb-b7da-fa163e074e61_660.jpg Николай Теущаков (в центре) Фото: 52.fsin.gov.ru

По подозрению в превышении должностных полномочий задержали бывшего начальника ГУФСИН Нижегородской области Николая Теущакова. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Следственным управлением Следственного комитета России по Нижегородской области в ходе ранее возбужденного уголовного дела в отношении ряда руководителей ГУФСИН России по Нижегородской области по факту превышения должностных полномочий по ч. 1 ст. 286 УК РФ установлена причастность к совершению данного преступления бывшего руководителя регионального ГУФСИН генерал-лейтенанта внутренней службы Николая Теущакова, — сказано в сообщении СК.

Следователи считают, что в июле подозреваемый, зная о том, что скоро сотрудники управления получат премии, потребовал от подчинённых «поделиться» с ним частью суммы. При этом часть эта зависела от размера материального поощрения. Деньги коллег, предполагают в СК, Теущаков тратил на свои нужды.

Как сказано в сообщении, скоро подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование при этом продолжается, и в его рамках следователи проверят всех фигурантов. Главным вопросом проверки станет количество случаев незаконного получения откатов от подчинённых сотрудников.

В ноябре по такому же подозрению задержали экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Задержание может быть связано с делом бизнесмена Олега Ярового, который летом был взят под стражу. Коммерсант занимался производством спиртных и безалкогольных напитков.

Как писал NEWS.ru, ранее за превышение должностных полномочий был задержан полицией бывший прокурор Новосибирска Денис Ференц. Он возглавлял ведомство с 2016 года. Летом этого года Ференц подал в отставку.