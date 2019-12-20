Петербургский суд отказал государственному обвинению в продлении меры пресечения в виде заключения в СИЗО бывшему директору департамента инжиниринга и инвестиций «Новатэка» Владиславу Бабийчуку.
Теперь мужчина будет содержаться под домашним арестом до 18 марта 2020 года,
Как писал NEWS.ru, топ-менеджеру вменяют мошенничество в особо крупном размере. Фигурант проходит по части 4 статьи 159 УК РФ, ему грозит до 10 лет тюрьмы. По данным внутренних органов, в настоящий момент подозреваемый нигде не работает.
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