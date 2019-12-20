https://static.news.ru/photo/7679ca52-2320-11ea-8540-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Петербургский суд отказал государственному обвинению в продлении меры пресечения в виде заключения в СИЗО бывшему директору департамента инжиниринга и инвестиций «Новатэка» Владиславу Бабийчуку.

Теперь мужчина будет содержаться под домашним арестом до 18 марта 2020 года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Арбитраж посчитал, что обвинение не доказало неэффективность меры, не связанной с заключением.

Как писал NEWS.ru, топ-менеджеру вменяют мошенничество в особо крупном размере. Фигурант проходит по части 4 статьи 159 УК РФ, ему грозит до 10 лет тюрьмы. По данным внутренних органов, в настоящий момент подозреваемый нигде не работает.