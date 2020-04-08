Экс-глава департамента Минкомсвязи РФ Черненко стал замминистра

https://static.news.ru/photo/c8d240d0-798e-11ea-af52-fa163e074e61_660.jpg Андрей Черненко Фото: РИА Новости

Бывший директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи РФ Андрей Черненко назначен заместителем главы ведомства. Соответствующий документ подписал премьер Михаил Мишустин. Текст опубликован на сайте кабмина.

В 2012 году чиновник получил должность руководителя департамента проектов по информатизации Минкомсвязи. С 2016 по 2019 год он занимался подготовкой чемпионата мира по футболу 2018 года и Универсиады-2019, прошедших в России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мишустин подписал указ о назначении Владислава Федулова на пост заместителя главы Министерства экономического развития. Соответствующее распоряжение размещено на интернет-портале правовой информации.

До этого чиновник Федулов занимал должность директора департамента информационных технологий и связи правительства.