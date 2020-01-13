https://static.news.ru/photo/4b22ff56-35ed-11ea-849f-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Лысова Фото: tatiana.lysova.7 / Facebook.com

Бывший главный редактор газеты «Ведомости» и экс-заместитель главреда службы политической информации агентства «Интерфакс» Татьяна Лысова заняла должность первого заместителя главного редактора «Медузы» и начальника московского бюро издания.

Вместе с Татьяной Лысовой «Медуза» станет гораздо сильнее. Нам нужны управленческие, редакторские, журналистские и человеческие качества Лысовой. В 2020 году «Медуза» планирует выпускать больше эксклюзивов, наращивать экспертизу сразу по нескольким новым направлениям, работать над глубиной и качеством своих историй, — отметил главный редактор издания Иван Колпаков.

По его словам, Лысова будет управлять московским бюро, которое в настоящее время создаётся. В него войдут, прежде всего, сотрудники отдела специальных корреспондентов и отдела расследований.

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