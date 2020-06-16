Экс-главе Владивостока незаконно «облегчили» жизнь в колонии

https://static.news.ru/photo/7e2dbf74-afcf-11ea-8f4b-fa163e074e61_660.jpg Игорь Пушкарёв Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв, осуждённый за коррупцию, переведён из колонии в Приморье в исправительное учреждение другого региона. Перемены связаны с нарушениями условий заключения, выявленными во время прокурорской проверки.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования Игорь Пушкарёв переведён в исправительную колонию строгого режима в другой субъект РФ. В отношении его брата — Андрея Пушкарёва — принято решение о незачёте отбытого им с октября 2019 г. по март 2020 г. наказания в виде запрета на управление коммерческими организациями, — говорится на официальном сайте Генеральной прокуратуре РФ.

Надзорное ведомство установило, что Пушкарёв на протяжении длительного времени пользовался своим влиянием в городе ради «смягчения» условий отбывания наказания. Осуждённый располагает обширными связями среди чиновников. Знакомства помогали ему скрывать нарушения режима своего содержания в колонии.

Также проверка показала, что брат бывшего мэра — Андрей Пушкарёв — после приговора формально устроился на работу в «Востокцемент». Именно это предприятие он использовал для финансовых махинаций. Заключённый по-прежнему руководил ключевыми направлениями в работе организации.

Тверской суд Москвы признал Пушкарёва виновным в коррупции 9 апреля 2019 года. Помимо лишения свободы сроком на 15 лет в колонии строгого режима, экс-чиновник должен выплатить штраф в размере 500 млн рублей.

Андрея Пушкарёва приговорили к восьмилетнему условному сроку с выплатой штрафа в размере 500 млн рублей, предприниматель Андрей Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.

Следствие установило, что с 2009 по 2015 год Игорь Пушкарёв получил взятки на сумму 75 млн рублей. Он препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах по строительству дорог. Также мэр Владивостока обеспечил победу в конкурсе предприятия «Дороги Владивостока». С ним был заключён контракт на сумму в 1,2 млрд рублей на поставку материалов, подконтрольных компаниям группы «Востокцемент». Из-за этого родственники мэра получили доход в размере 41,7 млн рублей.

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