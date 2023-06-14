Экс-главу Сибирского отделения РАН закроют дома из-за мошенничества Суд приговорил экс-главу Сибирского отделения РАН к четырем годам условно за мошенничество

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Александр Асеев

Советский районный суд Новосибирска приговорил бывшего главу Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) академика Александра Асеева к четырем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве, сообщает во «ВКонтакте» пресс-служба судов Новосибирской области. Суд доказал, что ученый занимался незаконной приватизацией коттеджа с ущербом в 45 млн рублей. Также Асеева обязали выплатить 500 тысяч рублей.

13 июня 2023 года Советский районный суд Новосибирска провозгласил приговор академику Александру Асееву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание четыре года условно с испытательным сроком три года и штрафом в доход государства в размере 500 000 рублей. Коттедж передан государству, — говорится в публикации.

Сам осужденный свою вину не признал. По его словам, он будет обжаловать приговор вплоть до Верховного Суда России.

Уголовное дело было связано с незаконной передачей коттеджа, находящегося в собственности Академии, семье Александра Асеева. В 2015 году дом был оформлен в собственность дочери Асеева. Стоимость недвижимости оценивалась в 67 млн рублей.

Ранее сообщалось, что научный руководитель Института лазерной физики (ИЛФ) СО РАН академик Сергей Багаев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в участии в заключении фиктивного договора. По данным СМИ, в 2017 году институт заключил контракт стоимостью два миллиона рублей на разработку, сборку и наладку оптической системы лазера с межотраслевой научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр», которой руководил Багаев и которая являлась дочерней коммерческой структурой института. Следствие считает договор фиктивным, поскольку все работы по контракту были выполнены сотрудниками центра и проводились на оборудовании института.