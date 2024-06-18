Экс-главе «Автодора» дали 12 лет колонии Экс-главе «Автодора» Кельбаху дали 12 лет за ущерб при строительстве ЦКАД

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сергей Кельбах

Тверской суд Москвы приговорил к 12 годам колонии экс-главу «Автодора» Сергея Кельбаха, передает РИА Новости из зала суда. Как отмечается, фигурант признан виновным злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. Также ему запретил занимать определенные должности на срок три года.

Окончательно назначить Кельбеху наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии общего режима, — цитирует агентство вердикт суда.

Ранее сообщалось, что обвинитель потребовал для Кельбаха 14 лет тюрьмы. Нанесенный им ущерб следствие оценило в сумму более 2 млрд рублей. Тверской суд Москвы рассматривал дело с мая 2022 года.