Тверской суд Москвы приговорил к 12 годам колонии экс-главу «Автодора» Сергея Кельбаха, передает РИА Новости из зала суда. Как отмечается, фигурант признан виновным злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. Также ему запретил занимать определенные должности на срок три года.
Окончательно назначить Кельбеху наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии общего режима, — цитирует агентство вердикт суда.
Ранее сообщалось, что обвинитель потребовал для Кельбаха 14 лет тюрьмы. Нанесенный им ущерб следствие оценило в сумму более 2 млрд рублей. Тверской суд Москвы рассматривал дело с мая 2022 года.