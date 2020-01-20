https://static.news.ru/photo/ee670b46-3b9f-11ea-9ff4-fa163e074e61_660.jpg Фото: tobolsk.ru

Экс-главу Тобольского района Юрия Батту подозревают в превышении должностных полномочий. Ущерб природе от его действий оценили в 2,3 млрд рублей.

В отношении бывшего главы Тобольского муниципального района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления». В результате действий был уничтожен плодородный слой почвы на площади около 91 тыс. кв. метров, — цитирует ТАСС пресс-службу МВД.

Отмечается, что он занимал пост главы Тобольского района с 16 сентября 2010 года. Затем был переизбран на эту должность 1 ноября 2017-го. Однако покинул её по собственному желанию 14 января 2020 года.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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