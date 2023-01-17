Экс-глава Сухопутных войск ответил Кадырову на «генерала бла-бла-бла» Экс-глава Сухопутных войск Болдырев ответил Кадырову на слова о «генерале бла-бла-бла»

Бывший командующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев в ответ на слова главы Чечни, назвавшего его «генералом бла-бла-бла», заявил, что критиковать командующих могут только президент и министр обороны, передает РБК. Генерал добавил, что не станет вступать в полемику с главой региона.

Командующего войсками округа <…> давать ему оценку, а тем более критиковать его могут только два человека — это министр и президент нашего государства. Никакие другие должностные лица не могут давать оценку. Все остальное, что он (Кадыров – NEWS.ru) говорил обо мне — бог ему судья, я не собираюсь здесь с ним вступать в полемику, — заявилБолдырев.

Ранее Кадыров в Telegram-канале назвал генерала армии РФ Болдырева «генералом бла-бла-бла» и заявил, что тот был понижен в должности и переведен из Северо-Кавказского военного округа, потому что не справился со своими обязанностями. По словам главы российского региона, он сам является генералом Росгвардии, но его при этом «никуда не переводили».