Экс-глава Раменского района получил 9,5 года тюрьмы за убийство любовницы

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Подольский городской суд приговорил к 9,5 года колонии строгого режима экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова за убийство замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. 11 марта шестеро присяжных признали его виновным.

Суд приговорил Кулакова к девяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Накануне в ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить бывшего чиновника к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима, пишет ТАСС.

Кулакова арестовали 31 мая 2019 года по обвинению в убийстве его любовницы, 39-летней Исаенковой, которую нашли мёртвой в салоне своего автомобиля Mercedes. По версии следствия, он ударил женщину в лицо, перетащил на заднее сиденье и там задушил. После содеянного Кулаков скрылся с места преступления.

Свою вину в убийстве он отрицал. Согласно результатам экспертизы, в салоне машины убитой, а также на её теле и белье был обнаружен генетический материал двух мужчин.

В октябре 2021 года присяжные вынесли оправдательный вердикт Кулакову, он был освобождён из-под стражи. В декабре Московский областной суд оправдательный приговор отменил.

Мособлсуд направил дело на новое рассмотрение, после чего экс-чиновника вновь отправили под арест.