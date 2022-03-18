Экс-глава Раменского района получил 9,5 года тюрьмы за убийство любовницы
Сергей Князев
Сергей Князев
10:48, 18 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Подольский городской суд приговорил к 9,5 года колонии строгого режима экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова за убийство замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. 11 марта шестеро присяжных признали его виновным.
Суд приговорил Кулакова к девяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима,— говорится в сообщении.
Накануне в ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить бывшего чиновника к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима, пишет ТАСС.
Кулакова арестовали 31 мая 2019 года по обвинению в убийстве его любовницы, 39-летней Исаенковой, которую нашли мёртвой в салоне своего автомобиля Mercedes. По версии следствия, он ударил женщину в лицо, перетащил на заднее сиденье и там задушил. После содеянного Кулаков скрылся с места преступления.
Свою вину в убийстве он отрицал. Согласно результатам экспертизы, в салоне машины убитой, а также на её теле и белье был обнаружен генетический материал двух мужчин.
В октябре 2021 года присяжные вынесли оправдательный вердикт Кулакову, он был освобождён из-под стражи. В декабре Московский областной суд оправдательный приговор отменил.
Мособлсуд направил дело на новое рассмотрение, после чего экс-чиновника вновь отправили под арест.