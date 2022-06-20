Экс-глава радиотехнических войск Кобан получил пять лет колонии за взятки

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Андрей Кобан

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор экс-начальнику радиотехнических войск ВКС генерал-майор Андрею Кобану по делу о взятках в размере 16,9 млн рублей. Ему назначено наказание в виде пяти лет колонии строгого режима, передаёт ТАСС.

Суд признал виновным Кобана А. Я. по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — цитирует агентство приговор.

Суд также лишил Кобана воинского звания, ордена Александра Невского и постановил конфисковать его имущество — участок земли в Подмосковье со строением и автомобиль.

Согласно материалам уголовного дела, Кобан получил часть взяток (5 млн рублей) наличными, а остальные — имуществом и услугами в виде отдыха в Крыму. Он признал свою вину и сотрудничал со следствием. Это, а также участие генерала в боевых действиях в Сирии и наличие у него несовершеннолетних детей было учтено судом при вынесении приговора.

Ранее сообщалось, что суд приговорил экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима по делу о взятках в размере 1,4 млрд рублей. Ему также назначили штраф в 500 млн рублей.