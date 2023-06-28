Экс-глава МВД назвал ЧВК «Вагнер» махновской бандой Экс-глава МВД генерал Куликов заявил, что ЧВК «Вагнер» существовала без правовых оснований

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Ростов-на-Дону. Бойцы ЧВК «Вагнер» с местным жителям у здания штаба Южного военного округа

ЧВК «Вагнер» находилась вне рамок закона, заявил NEWS.ru экс-глава МВД, президент Клуба военачальников РФ, генерал армии Анатолий Куликов, сравнив организацию с «махновской бандой». По его словам, если в стране нет закона о частных военных компаниях, значит, их не должно существовать.

Если в стране нет закона о частных военных компаниях, значит, их не должно существовать. А мы получили незаконно созданную, без закона участвующую [в боевых действиях] просто махновскую банду. Хотя, безусловно, президент прав, они выполнили свою задачу. Другое дело — какой ценой? Сам Пригожин назвал: «20 тысяч убитых один Бахмут стал». 20 тысяч — это немалые жертвы для одного населенного пункта, такого как Артемовск, — сказал генерал.

Куликов добавил, что если ЧВК участвуют в военных операциях, а закона о них нет, то должен быть указ президента, в котором до выхода закона должна быть регламентирована вся их деятельность. Таким образом, по его мнению, ЧВК должны на какое-то время перейти в подчинение военного ведомства или Росгвардии.

Должен быть определен порядок привлечения ЧВК в военный период. Нужен указ, нужен нормативный акт прямого действия, в котором определяются их подчиненность, снабжение, материально-техническое обеспечение, вооружение и прочее, — резюмировал Куликов.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер», которые 24 июня вошли в Ростов-на-Дону, «не делали ничего предосудительного». По его словам, они выполняли приказы своего руководства. Депутат отметил, что запрещать ЧВК не нужно. Картаполов призвал принять закон, который бы регулировал деятельность частных военных компаний в РФ.

При этом во время попытки мятежа «Вагнера» погибли несколько летчиков.