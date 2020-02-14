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Российский военнослужащий Глеб Мостовой, вероятно, погиб в Ливии. Его похоронили 14 февраля в посёлке Акбулак в Оренбургской области.

Как сообщает Би-би-си, тело погибшего доставили из Москвы в Оренбург накануне. Журналистов на церемонию прощания не пустили. Первым о произошедшем написал портал orengrad.ru без указания имени россиянина. По словам первого...