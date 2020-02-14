https://static.news.ru/photo/8427e7e0-4f1e-11ea-9ae3-fa163e074e61_660.jpgАнатолий АртамоновФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывшего губернатора Калужской области Анатолия Артамонова назначили в Совет Федерации. Соответствующий документ подписал нынешний глава региона Владислав Шапша.
Постановляю: наделить Артамонова Анатолия Дмитриевича полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от исполнительного органа государственной власти, — цитирует документ ТАСС.
13 февраля 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил Владислава Шапшу врио руководителя Калужской области. Этим же распоряжением президент принял отставку Анатолия Артамонова.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство назначило временно исполняющего обязанности главы Рособрнадзора. Должность занял Анзор Музаев. Соответствующее распоряжение вступило в силу 13 февраля 2020 года. Прежний глава ведомства Сергей Кравцов перешёл в Министерство просвещения.