https://static.news.ru/photo/eb825a36-1b27-11ea-baa0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Степашин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первый директор ФСБ Сергей Степашин пожаловался на то, что в Чечне стало проживать мало русских. Он заявил, что отток представителей других национальностей из региона является его большой проблемой.

Это огромнейшая беда всего Северного Кавказа моей страны — и Дагестана, и Карачаево-Черкесии, — сказал Степашин в Екатеринбурге на конференции «Как война в Чечне изменила российское общество».

Он отметил, что данная проблема касается не только Северного Кавказа, но и Приамурья, Дальнего Востока и Забайкалья.

Как ранее писал NEWS.ru, Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единого списка коренных малочисленных народов России.