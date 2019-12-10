Первый директор ФСБ Сергей Степашин пожаловался на то, что в Чечне стало проживать мало русских. Он заявил, что отток представителей других национальностей из региона является его большой проблемой.
Это огромнейшая беда всего Северного Кавказа моей страны — и Дагестана, и Карачаево-Черкесии, — сказал Степашин в Екатеринбурге на конференции «Как война в Чечне изменила российское общество».
Он отметил, что данная проблема касается не только Северного Кавказа, но и Приамурья, Дальнего Востока и Забайкалья.
Как ранее писал NEWS.ru, Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единого списка коренных малочисленных народов России.
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