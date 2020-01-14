https://static.news.ru/photo/a038ced6-36c8-11ea-bca0-fa163e074e61_660.jpg Олег Козин (в центре) Фото: onf.ru

Силовики задержали бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины Олега Козина по подозрению в создании организованной преступной группировки.

Кроме экс-руководителя по уголовному делу по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое преступной группой или в особо крупном размере») проходят его заместитель Дмитрий Удовенко, другие сотрудники центра, а также директор петербургского филиала Центрального проектного института ядерной медицины Павел Демидов.

Как сообщил РБК источник в столичном главке МВД и территориальном отделе полиции, подозреваемые, по данным следствия, не позднее 2014 года создали ОПГ для хищения бюджетных средств.

ФГУП «ФЦПиРОЯМ» входит в Федеральное медико-биологическое агентство и отвечает за запуск медицинских радиологических центров. На сайте предприятия указывается, что с 2010 года оно приняло участие в строительстве более 30 медицинских учреждений.

Ранее NEWS.ru писал, что административный директор благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Маяков задержан в Москве по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, Маяков получил от осуждённого 200 тысяч рублей в обмен на содействие в пересмотре приговора. По данному факту возбуждено уголовное дело.