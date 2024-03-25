Экс-генпрокурор выступил за возвращение смертной казни для террористов Экс-генпрокурор РФ Скуратов: смертную казнь нужно ввести за ряд преступлений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

В России необходимо вернуть смертную казнь для террористов, сексуальных маньяков, и тех, кого арестовали за шпионаж и госизмену, считает бывший генпрокурор России Юрий Скуратов. В беседе с НСН он подчеркнул, что преступники, убившие большое количество людей, «должны сполна рассчитаться перед Богом».

Террористы, убив столько людей, должны сполна рассчитаться перед Богом за эти многочисленные жертвы. Также сексуальные маньяки... Такие люди утрачивают божественное и естественное право на жизнь. С учетом военного времени, смертную казнь также нужно ввести за шпионаж и измену Родине, — пояснил экс-генпрокурор.

По его словам, такая мера будет иметь важное профилактическое значение. Некоторые не решатся пойти на преступление. Скуратов уточнил, что необходимо внести изменения в Уголовный кодекс РФ. Он напомнил, что Россия вышла из европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В связи с этим надо вносить изменения в законодательство, уверен экс-генпрокурор.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ранее заявил, что решение Конституционного суда об отмене смертной казни не смогут преодолеть в Госдуме и Совете Федерации. Идея вернуть наказание появилось после теракта в «Крокус Сити Холле».