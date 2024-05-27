Экс-генпрокурор раскрыл, могут ли выдать Таджикистану террористов «Крокуса» Экс-генпрокурор РФ Степанков: террористов из «Крокуса» могут экстрадировать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Согласно нормам международного права, вопрос об экстрадиции граждан Таджикистана, обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», может быть поднят только после вынесения им приговора, сообщил NEWS.ru экс-генеральный прокурор России, заслуженный юрист РФ Валентин Степанков. По его словам, так как преступление совершено на территории РФ, расследование должно проходить здесь же.

Преступление совершено на территории Российской Федерации. Поэтому оно должно расследоваться в полном объеме на территории РФ вне зависимости от гражданства привлекаемых к ответственности лиц. Возможность экстрадиции появится после суда, — заявил Валентин Степанков.

Он добавил, что представители Таджикистана могут просить Россию, чтобы преступники отбывали наказание в тюрьмах на родине, но пересмотреть решение суда и изменить вынесенный этим людям на территории РФ приговор они не имеют права.

Ранее первый зампред верхней палаты парламента Таджикистана Раджаббой Ахмадзода заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» стал испытанием на прочность для отношений Москвы и Душанбе. По его словам, несмотря на трагические события, Таджикистан и Россия продолжают развивать сотрудничество.