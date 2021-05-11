Экс-генерал ФСБ раскритиковал ужесточение оборота оружия в РФ

https://static.news.ru/photo/d1009c94-b311-11eb-95ab-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генерал-лейтенант ФСБ в отставке и заместитель председателя общественного движения «Сильная Россия» Александр Михайлов раскритиковал предложение ужесточить правила оборота оружия в России. По его словам, это всего лишь «косметическое» улучшение ситуации, пишет РИА Новости.

Все предложения, которые сегодня звучат, они носят исключительно косметический характер, не имеющий, по большому счёту, отношения к системе безопасности, — сказал специалист.

По его словам, предыдущие теракты уже исчерпали меры, которые можно было бы принять для защиты людей. Михайлов также заявил, что инцидент, произошедший в казанской гимназии № 175, является именно терактом, а сам Ильназ Галявиев — психопатом-одиночкой. В качестве примера того, что ужесточение оборота огнестрельного оружия в России не улучшит ситуацию, экс-генерал привёл статистику нападений.

Не всегда для осуществления такого рода атак используется огнестрельное оружие. Используются подручные средства: бейсбольные биты, ножи, топоры, молотки — да всё что угодно, что находится под рукой. <...> Вопрос заключается в состоянии самого общества, — считает Михайлов.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.