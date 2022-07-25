Экс-генерал ФСБ назвал украинскую разведку посмешищем Генерал-майор ФСБ в отставке Михайлов: ГУР Украины выставило себя на посмешище из-за планов угнать российские самолеты

Фото: Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Планируя угон российских военных самолетов, украинская разведка выставила себя на посмешище. Киевские спецслужбы просчитались, поскольку не учли высокий морально-политический уровень россиян, заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, его слова приводит РИА Новости.

Я сегодня, читая эти новости, откровенно посмеялся. Оказаться таким посмешищем — это ж надо было суметь, но украинские военные разведчики это смогли. Мы имеем дело с неадекватами, которых даже зарубежные инструкторы не могут научить чему-то серьезному, — сказал он.

По мнению Михайлова, просчет украинских силовиков состоял в том, что российских военных летчиков можно купить за очень большие деньги. По этой причине они были уверены в успехе своей операции. По этой же причине украинцы раскрыли сведения о расположении ПВО Украины, которые позволили российским войскам уничтожить ряд военных объектов ВСУ.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о срыве операции украинской разведки по угону самолетов ВКС России. Курировали ее спецслужбы НАТО, основную помощь оказывала британская разведка. Российским летчикам за согласие участвовать в похищении боевых машин предлагали гонорар в размере $2 млн и гражданство одной из стран Евросоюза.