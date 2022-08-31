Экс-гендиректор Internews Манана Асламазян погибла в Ереване Экс-гендиректор Internews Манана Асламазян погибла в Ереване в результате ДТП

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Манана Асламазян

В возрасте 70 лет погибла экс-гендиректор фонда Internews и лауреат премии ТЭФИ Манана Асламазян, сообщил журналист Виктор Мучник в социальных сетях. Ее сбил автомобиль в Ереване.

Сегодня в Ереване погибла Манана Асламазян. Сбила машина. Мы дружили тридцать лет. Манана была... Нелепое слово «была». Должны были встретиться сегодня вечером. И не встретились. Не отзвонилась, что было на нее не похоже. Поехали искать. В реанимации сказали, что ничего сделать не могли,— говорится в сообщении.

В России Манана Асламазян руководила фондом Internews («Образованные медиа»), который входил в ассоциацию Internews International со штаб-квартирой в США и офисами в 22 странах. Он занимался поддержкой независимых СМИ путем подготовки и переподготовки кадров. В 2002 году журналистка вошла в Национальную ассоциацию телерадиовещания, но была исключена в 2007 году. Тогда против Асламазян завели уголовное дело о контрабанде валюты. По данным следствия, журналистка ввезла из Франции в Россию €9,5 тыс. вместо разрешенных $10 тыс.

После этого журналистка уехала из России и покинула Internews. В 2008 году по решению Конституционного суда уголовное дело переквалифицировали в административное. В 2010 году Асламазян получила премию ТЭФИ за вклад в развитие российского телевидения.

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