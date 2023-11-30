Экс-футболист сборной России требует с МВД 5 млн рублей Бывший футболист сборной РФ Бугаев подал в суд на МВД и требует 5 млн рублей

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Алексей Бугаев

Бывший игрок сборной России по футболу Алексей Бугаев подал иск в отношении Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю из-за распространенного полицией видео с обнаружением у него мефедрона, заявил РИА Новости адвокат Константин Жеребцов. По мнению спортсмена, ролик является фальсификацией. Заявленная в иске сумма составила 5 млн рублей.

Сотрудниками, проводившими личный досмотр, опубликована видеозапись в публичный доступ. Наркотики, которые якобы при нем находились, были помещены ему перед этой видеозаписью, перед личным досмотром. Суть иска в том, что искажены обстоятельства этой записи. У него не было никаких наркотических средств. Ввиду этого он (Бугаев. — NEWS.ru) заявил иск о моральной компенсации за то, что его честь и достоинство этой записью были опорочены путем ее публикации, — сообщил Жеребцов.

Прикубанский районный суд Краснодара арестовал Бугаева до 31 декабря 2023 года. Футболиста ранее задержали с 500 граммами мефедрона. Он обвиняется в хранении наркотиков для дальнейшего сбыта.

Адвокат Леонид Исаев заявил, что бывшему игроку российской сборной грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, если его признают виновным в распространении наркотиков. Как подчеркнул юрист, учитывая вес запрещенного вещества, речь может идти о сбыте в особо крупном размере.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.