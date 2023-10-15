Экс-финдиректора Олимпийского комитета России обманули на 1,5 млн рублей SHOT: экс-финдиректор ОКР Селиванов заплатил мошенникам 1,5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший финансовый директор Олимпийского комитета России Игорь Селиванов дважды стал жертвой мошенников, заплатив им около 1,5 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, аферисты грозили заблокировать номер телефона мужчины, а после этого «пытались помочь» поменять ему пароль на «Госуслугах». Полиция разыскивает преступников.

SHOT сообщает, первый звонок от аферистов бывший чиновник ОКР получил во время лечения в итальянском городе Тоди, собеседник представился сотрудником мобильного банка и заявил, что если тот не подтвердит личность, номер телефона будет заблокирован, мужчина передал аферисту код, который он получил в сообщении от якобы «Госуслуг», позднее с его карты списались средства.

По данным канала, после инцидента Селиванов решил поменять пароль на «Госуслугах», он снова попал на мошенников, которые перевели его звонок якобы на Центробанк, мужчина заплатил еще 190 тысяч рублей, дочь пострадавшего обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что народная артистка России, профессор кафедры сольного пения Петербургской консерватории Надежда Дроздова стала жертвой мошенников. По данным СМИ, 80-летняя женщина отдала аферистам 4,8 млн рублей.