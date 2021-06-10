Экс-директора ФБК Жданова объявили в розыск

Министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (признан российскими властями иноагентом и экстремистской организацией, запрещённой в РФ) Ивана Жданова. Это следует из базы ведомства.
В карточке,
Современные политики, соратники [оппозиционера Алексея] Навального либо в розыске, либо в тюрьме. Это понятно, — подчеркнул он.
Также политик отметил, что недоволен фотографией, которую в МВД выбрали для публикации. Он предложил другой снимок и в шутку призвал своих сторонников звонить в ведомство с просьбой поменять изображение.
9 июня Московский городской суд принял решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан российскими властями иноагентом) и Фонда защиты прав граждан (также признан иноагентом) экстремистскими организациями.
Суд
Ранее силовики также арестовали отца Ивана Жданова Юрия. Сам политик в 2021 году покинул Россию.