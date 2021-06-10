Экс-директора ФБК Жданова объявили в розыск

https://static.news.ru/photo/7e2eadae-caa3-11eb-8382-96000091f725_660.jpg Иван Жданов Фото: ioannzh/instagram.com

Министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (признан российскими властями иноагентом и экстремистской организацией, запрещённой в РФ) Ивана Жданова. Это следует из базы ведомства.

В карточке, доступной в системе МВД, указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако не сообщается по какой. Сам Жданов в Instagram сообщил , что не знает, по какому из нескольких открытых против него дел его объявили в розыск.

Современные политики, соратники [оппозиционера Алексея] Навального либо в розыске, либо в тюрьме. Это понятно, — подчеркнул он.

Также политик отметил, что недоволен фотографией, которую в МВД выбрали для публикации. Он предложил другой снимок и в шутку призвал своих сторонников звонить в ведомство с просьбой поменять изображение.

МВД России

9 июня Московский городской суд принял решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан российскими властями иноагентом) и Фонда защиты прав граждан (также признан иноагентом) экстремистскими организациями.

Суд отказал юристам в удовлетворении всех ходатайств. По оценке прокуратуры, ФБК «занимается формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Адвокат организации заявил, что защита обжалует это решение.

Ранее силовики также арестовали отца Ивана Жданова Юрия. Сам политик в 2021 году покинул Россию.