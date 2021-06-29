Силовики объявили в международный розыск бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями РФ запрещённой экстремистской организацией и иноагентом) Ивана Жданова. Об этом сообщил адвокат оппозиционера Владимир Воронин, передаёт ТАСС.

Такую информацию он получил из материалов ходатайства об избрании заочного ареста подзащитного.

Ивану, как оказалось, давно уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта. — NEWS.ru), — подчеркнул он.

По словам юриста, ни о предъявлении обвинения, ни об объявлении в международный розыск его как защитника не уведомляли. В Twitter он отметил, что информация о его подзащитном передана в Интерпол.

Сам Жданов находится за границей. 11 июня его объявили в федеральный розыск. Он не знает, по какому из дел его ищут. Ранее силовики также арестовали отца экс-директора ФБК.

9 июня Московский городской суд принял решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан российскими властями иноагентом) и Фонда защиты прав граждан (также признан иноагентом) экстремистскими организациями.