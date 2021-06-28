Экс-директора ФБК Жданова попросили арестовать заочно

Следствие попросило заочно арестовать бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями запрещённой экстремистской организацией и иноагентом) Ивана Жданова. Об этом журналистам ТАСС рассказал адвокат мужчины Владимир Воронин.

Соответствующее ходатайство направили в Нагатинский суд Москвы. Юрист отметил, что не знает, по какому делу просят арестовать его подзащитного.

Я ещё не ознакомился с ним (ходатайством. — NEWS.ru) из-за занятости в других процессах, поэтому доводы следствия мне пока неизвестны. По какому делу его хотят заочно арестовать, тоже нет ясности, — рассказал защитник.

При этом ходатайство пока не поступило в суд.

Сам Жданов находится за границей. 11 июня его объявили в федеральный розыск. Он не знает, по какому из дел его ищут. Ранее силовики также арестовали отца экс-директора ФБК.

9 июня Московский городской суд принял решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан российскими властями иноагентом) и Фонда защиты прав граждан (также признан иноагентом) экстремистскими организациями.