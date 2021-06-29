Нагатинский суд Москвы принял решение о заочном аресте директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями РФ запрещённой экстремистской организацией и иноагентом) Ивана Жданова. Об этом журналистам ТАСС сообщил пресс-секретарь инстанции.
Такое решение
Адвокат Жданова Владимир Воронин написал в Twitter, что намерен обжаловать это решение в Московском городском суде.
Причиной возбуждения дела против Жданова стало решение суда, по которому ФБК должен был выплатить 29 млн рублей компании Евгения Пригожина «Московский школьник».
Кроме того, оппозиционера объявили в международный розыск. Сам Жданов находится за границей. 11 июня его объявили в федеральный розыск. Он не знает, по какому из дел его ищут. Ранее силовики также арестовали отца экс-директора ФБК.
9 июня Московский городской суд принял решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан российскими властями иноагентом) и Фонда защиты прав граждан (также признан иноагентом) экстремистскими организациями.
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