Нагатинский суд Москвы принял решение о заочном аресте директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями РФ запрещённой экстремистской организацией и иноагентом) Ивана Жданова. Об этом журналистам ТАСС сообщил пресс-секретарь инстанции.

Такое решение было принято по делу, возбуждённому по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда). Согласно постановлению, оппозиционер должен быть помещён под стражу на месяц с момента задержания. Таким образом ему заменили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Адвокат Жданова Владимир Воронин написал в Twitter, что намерен обжаловать это решение в Московском городском суде.

Причиной возбуждения дела против Жданова стало решение суда, по которому ФБК должен был выплатить 29 млн рублей компании Евгения Пригожина «Московский школьник».

Кроме того, оппозиционера объявили в международный розыск. Сам Жданов находится за границей. 11 июня его объявили в федеральный розыск. Он не знает, по какому из дел его ищут. Ранее силовики также арестовали отца экс-директора ФБК.

9 июня Московский городской суд принял решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан российскими властями иноагентом) и Фонда защиты прав граждан (также признан иноагентом) экстремистскими организациями.