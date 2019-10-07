https://static.news.ru/photo/6b2f7a62-e995-11e9-a5ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В СИЗО Якутска найден мёртвым экс-начальник подземного рудника «Мир» компании «АЛРОСА» Алексей Бурксер. Тело бывшего директора нашли рано утром его сокамерники.

Они стали звать охрану, однако помочь Бурксеру уже ничем не смогли: он был мёртв. По данному факту в следственном изоляторе проводится проверка, сообщает Telegram-канал «112».

Ранее, как писал News.ru, СКР предъявил обвинения Алексею Бурксеру в нарушении правил безопасности при ведении горных работ. По данным следствия, в июле 2017 года в пределах границ опасных зон рудника появились признаки прорыва воды. При этом и начальник, и инженер знали об аварийной ситуации, но не остановили работу предприятия. Это привело к гибели восьми шахтёров.