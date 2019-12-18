https://static.news.ru/photo/f129d7c6-2256-11ea-b08d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов задержан по делу в отношении инвестфонда Baring Vostok.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Некоторое время назад стало известно, что дома у Цакунова прошёл обыск, а его самого допросили в качестве свидетеля.

Уголовное дело против основателя фонда Макла Калви было возбуждено в феврале. По версии следствия, он участвовал в схеме хищения 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Предполагается, что Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на указанную сумму. ПКБ решило вернуть долг через отступные — 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд руб. Следствие полагает, что реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тыс. руб.

Ранее NEWS.ru писал, что «Восточный» предъявил иск о возмещении ущерба в размере 2,5 млрд рублей. Калви с содержанием иска не знаком.