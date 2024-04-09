Экс-депутата Саамского парламента Норвегии объявили в розыск в России МВД России объявило в розыск норвежскую наемницу Сандру Эйру

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Сандра Андерсен Эйра

МВД РФ объявило в розыск воюющую на стороне ВСУ норвежскую наемницу и бывшего члена Саамского парламента Сандру Эйру. Также Басманный суд заочно арестовал женщину по статье о наемничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Сандре Эйре меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, — рассказали в суде.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в Харьковской области был уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников. По его информации, по позициям бойцов ударил оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Министерство обороны РФ эту информацию пока не прокомментировало.

Ранее Следственный комитет России объявил в розыск 700 иностранных наемников. Среди них граждане Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. В ведомстве добавили, что часть из объявленных в розыск заочно арестованы.

Ранее российский боец спецназа Центрального военного округа с позывным Скала, который проходит службу в зоне проведения специальной военной операции на Украине, рассказал о наличии афроамериканцев среди наемников ВСУ. По его словам, на различных направлениях также встречаются поляки, сражающиеся на стороне украинской армии.