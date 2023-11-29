Экс-депутата Пономарева оштрафовали за непредоставление отчета иноагента

Фото: АГН «Москва»

Илья Пономарев

Гагаринский районный суд Москвы оштрафовал экс-депутата Госдумы Илью Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 30 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иноагента, сообщила пресс-служба Московских судов общей юрисдикции. По данным «Медиазоны» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), политика наказали за непредоставление отчета о своей деятельности.

Пономарев Илья признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы экс-депутат Государственной думы Пономарев Илья Владимирович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, — передали в пресс-службе.

Пономарев попал в реестр Минюста в октябре прошлого года, в графе финансирования у него указана Украина. Прошлым летом его заочно арестовали по уголовному делу о распространении военных фейков по мотивам политической ненависти.

Ранее аналогичные протоколы были составлены против бизнесмена Евгения Чичваркина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и политолога Екатерины Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). До этого суд во второй раз отказался исключить публициста Евгения Понасенкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из реестра иностранных агентов. Представитель государственного органа юстиции заявил, что Понасенков должен оставаться в этом списке, поскольку записал за рубежом более 30 видео о «превосходстве западной цивилизации путем аллегорий и метафор».