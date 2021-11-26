Экс-депутата Госдумы объявили в международный розыск

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сопчук заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его обвиняю в незаконном предпринимательстве и отмывании денег, сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

Постановление об избрании бывшему парламентарию меры пресечения вынес Фрунзенский суд Владивостока, удовлетворив ходатайство следствия.

Согласно материалам уголовного дела, Сопчук, будучи депутатом, занимался коммерческой деятельностью в ряде подконтрольных ему организаций. Кроме того, он участвовал в финансовой деятельности крупного рудодобывающего предприятия, которому через аффилированных физических лиц и компаний предоставил ряд займов на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Совершая преступные действия, фигурант незаконно использовал свой статус представителя власти для покровительства своей предпринимательской деятельности и легализовывал приобретенные в результате этого преступления денежные средства, — сообщается на сайте управления СКР по Приморью.

В ведомстве добавили, что по месту жительства бывшего депутата проведён обыск, в ходе которого изъята документация.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы экс-депутата Госдумы от «Единой России» Вадима Варшавского. Он был признан виновным в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц».