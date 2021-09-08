Экс-депутата «Единой России» приговорили к семи годам лишения свободы

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего депутата Государственной думы от «Единой России» Вадима Варшавского. Его признали виновным в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц». Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Суд признал Варшавского виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказали в пресс-службе.

Обвинение требовало 8,5 лет колонии общего режима. Гражданский иск был удовлетворён частично: взыскано более 2 млрд 614 млн рублей.

Дело о хищении возбудили в 2016 году, Варшавского задержали в 2018-м. Вину он не признал. Членство в «Единой России» приостановили после задержания.

Ранее сообщалось, что совет Госдумы планирует рассмотреть законопроект правительства РФ, по которому чиновников могут освободить от ответственности за коррупцию.