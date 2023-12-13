Экс-депутат Власов рассказал, за что его исключили из ЛДПР Экс-депутата Власова исключили из ЛДПР за «предательство интересов»

Фото: ГД РФ

Василий Власов

Бывший депутат Государственной думы Василий Власов в своем Telegram-канале рассказал, что его исключили из ЛДПР неделю назад. По словам политика, поводом стало «предательство интересов» партии.

Меня исключили из ЛДПР <...>. Неделю назад. Тихо, местным отделением. <...> Формулировка: «За предательство интересов ЛДПР» не выдерживает никакой критики. Я, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, назначенный [основателем ЛДПР Владимиром] Жириновским, исключен в нарушение всех норм Устава. За какое предательство? — написал Власов.

Политик отметил, что никакого предательства не было и быть не могло. По его словам, внутри партии была конкуренция, а с ним самим просто «расправились».

Ранее депутаты Госдумы приняли постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Василия Власова и Вадима Белоусова. За прекращение полномочий Власова проголосовали 317 депутатов, аналогичное решение по Белоусову поддержали 320 парламентариев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил перед началом обсуждения, что оба депутата систематически не выполняли свои обязанности. По его словам, парламентарии, которые пропускают заседания, не работают в рамках комитетов и комиссий, а также не поддерживают связь с избирателями, должны знать, что есть нормы закона, по которым с них «спросят».