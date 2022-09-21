Экс-депутат Украины: мобилизация даст России уверенность в победе Экс-депутат Украины Журавко: мобилизация даст России уверенность в победе

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Указ о частичной мобилизации важен для российского общества, так как он дает уверенность в победе, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. В беседе с «Народными новостями» он отметил, что ложные надежды НАТО породили пробелы в знаниях по истории, поэтому крайне важна частичная мобилизация.

Важна мобилизация общества, это раз. Во-вторых, она дает уверенность в победе. В-третьих, если мир воюет столь грязными методами, как еще защитить страну, ее суверенитет? Считаю, что мобилизация — крайне важный шаг для России. Она хочет остаться на карте мира, быть одним из лидеров в масштабе всей планеты, поэтому должна была так поступить, — сказал экс-депутат.

По словам Журавко, россияне должны понимать, что, только сплотившись, можно добиться победы. Он также назвал беспределом действия НАТО в отношении России и стран постсоветского пространства.

21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявил, что готов добровольно отправиться на Украину в статусе «комиссара». По словам парламентария, он туда «рвется», чтобы помогать людям на подконтрольных РФ территориях «выстраивать, налаживать жизнь».