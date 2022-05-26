Экс-депутат предложил перевоспитать пленных бойцов ВСУ Экс-депутат Марков призвал перевоспитывать нацистов при помощи пропаганды

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие / Фото Министерство обороны РФ

В России нужно ввести жесткую систему перевоспитания украинских военных преступников и националистов, чтобы изменить их политические взгляды на антифашистские, считает бывший депутат Государственной думы Сергей Марков. По его мнению, главным инструментом при смене идеологии бойцов ВСУ должна стать жесткая система пропаганды, пишет «ПолитРоссия».

Большое число пленных требует решения вопроса: что с ними делать? Уверен, нужна жесткая система перевоспитания. Изменение политических взглядов на антифашистские путем жесткой системы пропаганды, — уточнил Марков.

Он подчеркнул, что все националисты и военные преступники должны быть наказаны по всей строгости закона, в то время как остальные пленные будут восстанавливать инфраструктуру разрушенного ими Донбасса. Марков предложил сделать качественный сайт о пленных бойцах ВСУ, чтобы украинцы могли опознать своих близких.

И чтобы было все более сильное давление внутри Украины с требованием мира, а новые украинские военные больше и быстрее сдавались в плен, — добавил экс-депутат.

Ранее сдавшийся в плен военный Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Чернов заявил, что не поддерживает нацистские идеи. По его словам, таких людей, как он, очень много на Украине. Он добавил, что Степан Бандера — герой только для жителей Львовской области, где ему поставили памятник. Военный отметил, что для 80% населения Украины Бандера не является примером героизма.