Экс-депутат раскритиковал штраф за выброшенный из автомобиля мусор Экс-депутат ГД Лысаков раскритиковал ужесточение штрафа за выброшенный из автомобиля мусор

Фото: shutterstock

Ужесточение штрафа за выброшенный из машины мусор до 15 тысяч рублей для физических лиц является неадекватным наказанием, сообщил экс-депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков. В разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он отметил, что и за более грубые нарушения назначают меньшие штрафы.

Это какие-то нереальные цифры. <...> У нас максимальное наказание для физических лиц — это пять тысяч рублей за нарушение ПДД. Только для пьяной езды штраф подняли до 30 тысяч. Здесь, как мы видим, штраф до 15 тысяч, — сказал Лысаков.

Он призвал наказывать нарушителей соразмерно их проступку и, например, привлекать к общественным работам. Но что касается юридических лиц, штраф в 200 тысяч рублей для них приемлем, считает Лысаков.

Я регулярно вижу, перемещаясь в сторону своей дачи, как периодически лежит куча мусора, которая тайно была вывалена водителем грузовика на обочине дороги. За такие действия 200 тысяч — это нормальная цена, — объяснил он.

Автоэксперт Игорь Моржаретто ранее заявил, что кодекс наказаний за автомобильные правонарушения надо полностью переписать и власти уже работают над этим. По его словам, подготовленный Госдумой законопроект об отмене штрафов за мелкие нарушения является бесполезным.