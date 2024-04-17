Экс-депутат Рады раскрыл, кому выгодно убийство Шария Экс-депутат Рады Килинкаров: смерть Шария выгодна всем спецслужбам Украины

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Анатолий Шарий

Покушение на блогера Анатолия Шария могло быть выгодно украинским спецслужбам, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Собеседника удивило нежелание испанских правоохранителей расследовать это преступление.

Факт покушения налицо. Удивительно нежелание испанской полиции расследовать это преступление. Шарий сейчас пытается придать публичности той информации о покушении на себя, которую он получил из разных источников, чтобы запустить следственные действия. Буданов или нет — не знаю, но он однозначно представлял интерес для украинских спецслужб. Дело спустят на тормоза, точнее — уже спустили, — сказал Килинкаров.

Ранее Шарий рассказал, что на его автомобиль в Испании напали. По его словам, двое неизвестных попытались обстрелять машину из автоматов. При этом блогер отметил, что в момент нападения в автомобиле также находилась его супруга. Журналист добавил, что испанские спецслужбы еще неделю назад получили сведения о том, что на него готовится покушение. По словам блогера, силовики знали даже имена и фамилии причастных к преступлению.

Журналист известен критикой в адрес украинского лидера. В июле Служба безопасности Украины заочно предъявила ему обвинение в государственной измене.