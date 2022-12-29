Экс-депутат призвал наказать допустивших выступление Ахеджаковой чиновников Экс-депутат Худяков призвал наказать допустивших выступление Ахеджаковой чиновников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков призвал наказать чиновников, которые допустили выступление актрисы Лии Ахеджаковой в России после того, как она критиковала СВО. Также общественный деятель призвал изъять оставшееся в стране имущество уехавших за рубеж артистов и перепродать его, а вырученные средства направить на помощь Вооруженным силам, передают «Народные Новости».

В первую очередь нужно спрашивать с чиновников, которые дают ей такие разрешения. В случае выяснения чего-либо противоправного надо наказывать по всей строгости закона. Нужно провести серьезную проверку, кто дал разрешение Ахеджаковой на выступления в наших городах, — призвал Худяков.

Экс-депутат считает, что государство дает тем или иным артистам возможность выступать и зарабатывать в России, а значит может и забрать это право. По его мнению, изъять собственность уехавших из страны артистов, которые критикуют СВО, является допустимым.

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов ранее призвал отменить показ спектакля с критикующей Россию Лией Ахеджаковой, который должен состояться в Санкт-Петербурге 4 января. Показ запланирован в Выборгском ДК, афишу с ним парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале. Щитов напомнил подписчикам о высказывании актрисы, в котором она признается, что «стыдится» за своих сограждан и мечтает приехать на Украину «после ее победы».