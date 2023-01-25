Экс-депутат призвал лишить Нетребко наград и имущества за ответ в соцсети Экс-депутат Худяков призвал лишить Нетребко наград и имущества за комментарий в соцсети

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Анна Нетребко

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков призвал лишить всех госнаград и званий оперную певицу Анну Нетребко за ответ на комментарий одной из подписчиц в соцсетях. Артистка заявила, что ее любят на Западе и лучшую часть своей жизни она прожила «не на Кубани». По мнению бывшего парламентария, таких «предателей» нужно жестко наказывать — лишать оставшегося в России имущества и вычеркивать из памяти, передают «Народные Новости».

Я считаю, что на государственном уровне таких людей надо лишать всех званий, всех привилегий, их надо вычеркивать из нашей памяти, чтобы о них ничего не оставалось <...> Надо чтобы Государственная дума и Совет Федерации приняли решение и забрали законным способом все общественные звания и возбудили уголовные дела против тех артистов, которые говорят что-то против нашей страны, против нашей армии, против нашего президента. Делать это нужно так, чтобы другим было неповадно. Только жесткие меры могут закрыть этим предателям рты <...> Оставшееся имущество — изъять, — убежден экс-парламентарий.

Худяков уверен, что Нетребко на Западе «никто и звать ее никак». Ее оперная деятельность, по его мнению, не будет востребована за границей, а сама она будет представлять там интерес только из-за «багажа огромных денег». Эксперт убежден, что вместе с ними закончится и любовь Запада к «хорошим русским».

Нетребко - уроженка Кубани и происходит из семьи кубанских казаков, напомнило издание. Певица начала свою карьеру именно на малой родине в качестве солистки хора «Кубанская пионерия» при Дворце пионеров и школьников Краснодарского края.

До этого продюсер Павел Рудченко раскритиковал оперную певицу за выложенные в соцсетях фотографии празднования католического Рождества. Комментируя изобилие деликатесов на праздничном столе Нетребко, он заявил, что ей следовало бы быть сдержаннее и скромнее. Эксперт считает, что в условиях проведения СВО публичным людям нельзя вести себя так, «будто ничего не происходит».