Экс-депутат назвал режиссера Чухрая предателем России Экс-депутат Худяков: режиссер Павел Чухрай является предателем России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Павел Чухрай

Режиссер Павел Чухрай является предателем России, заявил в беседе с «Народными Новостями» экс-депутат Роман Худяков. Тот факт, что ему стыдно за спецоперацию на Украине, говорит о том, что он выступает против страны и поддерживает киевский режим, считает эксперт. По его мнению, Россия сражается за собственную сохранность и безопасность, а также за освобождение украинцев.

Таких людей я считаю предателями России и нашего народа. Он в очередной раз подчеркнул, что он поддерживает фашистский режим на Украине и поддерживает все, что сейчас происходит в Европе. Он высказался против нас, — заявил Худяков.

Экс-депутат подчеркнул, что Чухраю следует получше изучить историю. Он считает, что на Украине специально разжигали русофобские настроения, а Москва пошла наперед, чтобы не допустить новых преступлений киевского режима. Эксперт убежден, что спецоперация началась в том числе для того, чтобы народ Украины гордился тем, что у нее есть такой сосед, как Россия.

Накануне Худяков обвинил комика Семена Слепакова в мошенничестве при продаже квартиры в Москве за 260 млн рублей. По его словам, артист оформил статус ИП в категории «Покупка недвижимого имущества», чтобы не платить налог 30% за продажу жилья. Эксперт призвал налоговые органы дать оценку его действиям.