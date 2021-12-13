Экс-депутат назвал работу дворником интересной, но низкооплачиваемой

Челябинский экс-депутат Виталий Пейс решил совмещать свой основной род деятельности с профессией дворника: он проработал пять месяцев, подметая двор. В итоге он пришёл к выводу, что работа интересная, но крайне низкооплачиваемая: за месяц труда общественник получал примерно 6-7 тысяч рублей, пишет «ФедералПресс».

Но я понял, что наши дворники очень мало зарабатывают. Зарплаты невозможно мизерные. Может быть, в больших городах они выше, но у нас в Долгодеревенском и других селах крайне низкие. Цена за работу — примерно 1 тысячу рублей за подъезд в месяц. Иногда может быть дороже — до 1,5 тысяч рублей, это если в доме много квартир. Уборка одного двора стоит примерно 6-7 тысяч рублей в месяц. Столько я и зарабатывал, — признался Пейс.

Он назвал работу интересной, при этом уточнив, что удовольствие от такого труда он получал далеко не каждый раз. По словам Пейса, благодаря этому он стал лучше относиться к жителям своего дома: некоторые жильцы были благодарны политику, хотя некоторое проявляли к нему высокомерие, решив, что он устроился работать дворником из-за финансовых трудностей. Пейс уволился, когда понял, что совмещение двух работ очень сильно психологически изматывает. Тем не менее, экс-депутат пообещал попробовать ещё несколько нетипичных для политиков работ.

Но это моя не последняя необычная работа. Пока времени нет, но когда-нибудь обязательно попробую себя в роли почтальона, таксиста и сотрудника сети McDonald`s. Эти профессии интересны мне своими особенностями, — резюмировал он.

Ранее стало известно, что дворники в Санкт-Петербурге массово становятся курьерами из-за низкого заработка. По словам чиновника из администрации Адмиралтейского района, повышать зарплату сотрудникам неоткуда, оставшиеся дворники берут по две-три ставки и после снегопада могут неделю чистить свою территорию вместо отведённого дня.