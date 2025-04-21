Экс-депутат Курской облдумы проведет два месяца в СИЗО Суд Москвы арестовал на два месяца экс-депутата Курской областной думы Васильева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Соответствующее решение вынес Мещанский районный суд Москвы.

В СИЗО бывший депутат проведет минимум два месяца. Его подозревают в причастности к растрате средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений. Против него возбуждено дело о «Мошенничестве». Сам Васильев частично признал свою вину в зале суда.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника-адвоката об избрании в отношении Васильева М. С. иной, более мягкой меры пресечения, такой как домашний арест, — сказано в публикации.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что враг находится не только по другую сторону линии фронта. Так он прокомментировал арест экс-главы региона Алексея Смирнова. Хинштейн подчеркнул, что суд отправил под стражу и его многолетнего соратника, бывшего главу областного правительства Алексея Дедова.

Кроме того, Хинштейн заявил, что его заместитель Константин Поляков покинул свой пост. По его словам, чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию. Поляков курировал Министерство спорта, комитет ЗАГС и архивное управление.