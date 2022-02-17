Экс-депутат Госдумы Пушкина раскритиковала блокировку контента за аборты

Подготавливаемый в Совете Федерации законопроект о расширении перечня противоправного контента в Интернете, куда могут включить идеи чайлдфри и радикальный феминизм, является дискриминационным и безграмотным. Об этом РБК сообщила экс-депутат Госдумы Оксана Пушкина. По её словам, речь в данном случае идёт о подмене понятий, включая навязывание запрета абортов.

Пушкина предположила , что подмена вопроса защиты прав женщин на безопасный аборт таким понятием, как убийство детей, нацелена на разжигание ненависти в отношении феминисток. По её мнению, один из главных разработчиков законопроекта сенатор Маргарита Павлова защищает права несуществующих детей в ущерб правам граждан России, по той или иной причине отказавшихся от деторождения, и предлагает запретить убеждения, что противоречит Конституции.

Для меня абсолютно непонятно, как люди, вышедшие из правозащитной сферы, могут выдвигать такие безграмотные, дискриминационные и человеконенавистнические инициативы, — заявила экс-депутат Госдумы.

Вместо подобного нагнетания социальной напряжённости, по мнению Пушкиной, основной задачей органов власти в России должна стать борьба с бедностью и решение социальных проблем, включая проблемы социального сиротства, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, страдающих от домашнего насилия.

Госпоже Павловой я советую заняться защитой прав реально существующих детей в соответствии с российским законодательством, — добавила Пушкина.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал «полной дичью» пропаганду в Сети положительного отношения к абортам, гомосексуальности и «лесбиянству». По его словам, заниматься этим может «только убийца, феминистка, идиотка или насильник». Он также предложил «прежде всего блокировать подобный контент» и привлекать публикующих его к административной или уголовной ответственности, приравняв их к извращенцам и педофилам.