Экс-депутат пожаловался в полицию на пропажу $182 млн

https://static.news.ru/photo/daddc992-c2db-11eb-b7dd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший депутат Госдумы второго и третьего созывов Сергей Шашурин обратился в полицию Москвы с заявлением о том, что с его банковского счёта пропали $182 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам депутата, он в 2020 году открыл валютный счёт в одном из отделений «Сбера». Однако недавно экс-парламентарий обратился банк, и там ему сказали, что такого счёта не существует.

В «Сбере» заявили, что пока никаких претензий от клиента не поступало, запроса от полиции — тоже. По словам собеседника агентства, по жалобе Шашурина начата проверка. Однако официальным комментариев от МВД пока нет.

Ранее бывший депутат был дважды судим. В 2005 году он получил один год и восемь месяцев колонии за клевету на руководства МВД Татарстана. Этот приговор впоследствии был отменён Верховным судом. Позднее его осудили на семь лет колонии за мошенничество на сумму в 37 млн рублей, но потом срок наказания был снижен до четырёх лет.

Адвокат Анатолий Миронов назвал размещение средств на банковских счетах одним из самых безопасных сбережения средств. Однако, по его словам, полностью быть уверенным в их сохранности всё же нельзя. Похитит средства могут работники кредитной организации, поэтому к их действиям и подписываемым документам следует относиться максимально внимательно.