https://static.news.ru/photo/0b18e3d2-4d74-11ea-bbd8-fa163e074e61_660.jpg Антон Баков Фото: Антон Баков/facebook.com

Экс-депутат Госдумы и глава Монархической партии России Антон Баков добивается переименования Свердловской области. С этой целью он подал иск к Заксобранию региона.

По его словам, то, что область носит имя революционера Якова Свердлова, противоречит положению Конституции РФ о недопустимости установления какой-либо идеологии в качестве государственной или обязательной (ч. 2 ст. 13).

Все так озаботились Конституцией, как будто и впрямь собираются её соблюдать. Самое время это проверить, — написал Баков в Facebook.

В ответ на вопросы пользователей соцсети монархист пояснил, что его возмущает и нервирует «обязательное употребление идеологически окрашенного имени Свердлова».

Баков не впервые поднимает вопрос о переименовании области. Некоторое время назад он предлагал местным законодателям дать региону альтернативное название — Урал. Однако депутаты его инициативу не поддержали.

Как писал NEWS.ru, в 2018 году Баков претендовал на пост президента России. Однако он был вынужден снять свою кандидатуру из-за наличия двойного гражданства.