Экс-чиновник с подельниками похитил 5,6 млрд рублей и избежал тюрьмы Экс-чиновника Слабикова приговорили к четырем годам условно по делу о хищениях

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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего главу Северо-Западного Ростехнадзора Григория Слабикова, его дочь Елену и других соучастников к четырем годам условно по делу о хищении 5,6 млрд рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Всем шестерым обвиняемым также назначен испытательный срок — четыре года.

Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Григория Слабикова, Елены Слабиковой, Дмитрия Пронина, Екатерины Гольцевой, Алексея Барсова и Юлии Каменской, которые обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, — говорится в сообщении.

Следователи установили, что фигуранты с 2009 по 2010 год организовали преступную группу и разработали схему мошенничества, по которой зарегистрировали в Петербурге подконтрольные соучастникам саморегулируемые компании в строительной сфере, в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Хищения продолжались до 2017 года.

Они привлекали подходящие организации, собирали различные членские и вступительные взносы, за счет которых формировали компенсационные фонды. Далее заключались фиктивные договоры о перечислении средств этих фондов подконтрольным организациям.

Все подсудимые, кроме Каменской, признали вину. Женщина же заявила, что просто выполняла свою работу, в сговор не вступала и ничего из предъявленного не делала.

Ранее в Якутии раскрыли многомиллионные хищения в школе-интернате. Семерых работников учреждения осудят за хищение более 10 млн рублей бюджетных средств. Мошенники фиктивно трудоустраивали людей и получали за них зарплату.