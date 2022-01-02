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Экс-чиновник кабмина раскрыл главную причину низких пенсий в России

Экс-замминистра здравоохранения Сафонов: низкие пенсии в РФ обусловлены низкими зарплатами
12:09, 02 января 2022
Экс-чиновник кабмина раскрыл главную причину низких пенсий в России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бывший замминистра здравоохранения и социального развития РФ, профессор Финансового университета Александр Сафонов заявил, что в России низкие пенсии обусловлены низкими зарплатами, с которых и идут отчисления в ПФР. Он отметил, что в России около 43 миллионов пенсионеров получают страховую пенсию, говорится на сайте КПРФ.

Для того чтобы пенсии были высокими, нужно решить главную проблему — рост заработных плат. Если зарплаты не станут высокими, то и пенсии будут низкими, — пояснил Сафонов.

Он отметил, что медианная зарплата находится в пределах 35 тысяч рублей, отчисления с которой не могут быть большими.

В то же время доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы, кандидат экономических наук Константин Добромыслов добавил, что помимо повышения зарплат нужно увеличивать и объём отчислений с работодателей. Он напомнил, что «деньги из воздуха не берутся».

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как увеличить пенсию, не делая при этом собственных накоплений. Для этого нужно выйти на пенсию позже или монетизировать льготы.

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