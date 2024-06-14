Экс-бригадира ракетного предприятия судят за удаление папки «Хлам» «Коммерсант»: бригадира ГМКБ обвинили в воздействии на инфраструктуру России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего руководителя бригады Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» им. А.Я. Березняка Сергея Коротких обвинили в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру и ущербе, пишет «Коммерсант». Он при увольнении стер со своего компьютера информацию из папки «Хлам». Следствие утверждает, что там были критически важные расчеты, утрата которых едва не стоила срыва гособоронзаказа.

Уголовное дело рассматривает Московский городской суд. Прокурор в ходе заседания заявил, что мужчина устроился на предприятие в 2015 году и заслужил хорошую репутацию, пока в декабре 2022-го не выяснилось, что он при наличии второй формы допуска к секретным данным выезжал в Турцию, где женился на местной девушке.

Подсудимый настаивал, что уведомил ФСБ о женитьбе и не знает, почему не передали информацию предприятию. В результате он уволился, но прошлой весной стал фигурантом уголовного дела о неправомерном воздействии на критическую инфраструктуру с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 274.1 УК). Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

По версии следствия, подсудимый без разрешения системного администратора закрытой сети удалил со своего компьютера папку, в которой содержался один терабайт данных. Утверждается, что там были личные сведения, фото, переписки, а также расчеты, требующиеся для производства ракетного оборудования. В «Радуге» настаивают, что его действия едва не спровоцировали срыв гособоронзаказа.

Сам Коротких в суде признал вину частично. Он отметил, что действительно посещал Турцию, но это делали и другие сотрудники МКБ. По его словам, никто из них не знал о запрете на общение с иностранными гражданами.

Он также пояснил, что не мог сорвать гособоронзаказ, поскольку удалил папку «Хлам» с персонального компьютера, а не с сервера предприятия. По его словам, она не содержала ничего важного, а копии сохранились.

Ранее сообщалось, что начальника департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны России Владимира Вертелецкого задержали по делу с ущербом в 70 млн рублей. Следствие считает, что мужчина злоупотреблял полномочиями.