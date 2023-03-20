Экс-бойфренду Бузовой дали условный срок за мошенничество Экс-бойфренду Бузовой Радию Лебедеву дали три года условно за мошенничество

Фото: Соцсети

Радий Лебедев

Экс-бойфренд Ольги Бузовой Радий Лебедев получил три года лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере, сообщает KP.RU со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Петербурга. Мужчина обманул своего знакомого на 3,6 млн рублей, пообещав помочь с покупкой автомобиля и ноутбука.

По данным пресс-службы, сначала осужденный получил от знакомого 350 тысяч рублей за помощь с покупкой машины с аукциона, а затем — 205 тысяч за помощь с приобретением ноутбука. Через некоторое время Лебедев сообщил покупателю, что нашел для него автомобиль Toyota Land Cruiser, после чего тот перевел ему 3 млн 50 тысяч рублей. Ни автомобиль, ни ноутбук пострадавший так и не получил, после чего обратился к правоохранителям, которые задержали мошенника.

В ходе судебного заседания Лебедев признал свою вину и выразил искреннее раскаяние, а также вернул деньги обманутому знакомому. Суд вынес ему приговор, но из СИЗО его в ближайшее время не выпустят из-за обвинения по другому уголовному делу.

Как пишет издание, об отношениях Радия Лебедева с певицей Ольгой Бузовой ранее сообщали светские СМИ.

В феврале Радия Лебедева задержали в Петербурге в элитном жилом комплексе «Остров». На тот момент его подозревали в мошенничестве в крупном размере. Операцию по его задержанию проводил петербургский ОМОН.