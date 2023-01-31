Экс-бойца Французского легиона посадили за попытку вступить в ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лефортовский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего участника Французского иностранного легиона Максима Дмитриенко за попытку вступить в ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Первые два года осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строго режима.

Приговором Лефортовского районного суда Москвы Максим Дмитриенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 280 УК РФ (попытка участия в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России), ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в Париже Дмитриенко обратился в посольство Украины с просьбой помочь вступить в войска, однако ему отказали из-за российского гражданства.

Ранее СБУ сообщила о задержании депутата запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» рядом с линией фронта в Донбассе. В СБУ считают, что парламентарий передавал России данные о дислокации украинских войск под Артемовском, а также координаты местоположения объектов энергетики и критической инфраструктуры.